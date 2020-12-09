Сегодня, 9 декабря, температура воздуха в Украине будет колебаться от -2 °C до + 2 °C, в Одесской области до +5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Одесской области, Херсонской и в Крыму сегодня прогнозируется незначительный дождь со снегом, местами возможна гололедица, а на дорогах северных и восточных областей – гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях порывы 15-20 м/с.

Теплее всего будет на Закарпатье – до +6 °C.