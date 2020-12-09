Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Одесской области, Херсонской и в Крыму сегодня прогнозируется незначительный дождь со снегом, местами возможна гололедица, а на дорогах северных и восточных областей – гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях порывы 15-20 м/с.
Теплее всего будет на Закарпатье – до +6 °C.
- 8 декабря в Украине без осадков, лишь на Закарпатье, Одесской области и в Крыму местами небольшой снег и дождь, гололед, на дорогах северо-восточных областей местами гололедица.