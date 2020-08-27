Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16 °C, в южной части до +19 °C; днем в западных и северных областях + 20-25 °C, на остальной территории + 26-31 °C.
27 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 26 августа ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, днем местами в северо-восточной части кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.