27 августа в западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16 °C, в южной части до +19 °C; днем в западных и северных областях + 20-25 °C, на остальной территории + 26-31 °C.

27 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.