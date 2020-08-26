26 августа ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, днем местами в северо-восточной части кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-западный, днем в западных и восточных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных, большинстве центральных областей 21-26 °C, на остальной территории 26-31 °C.

26 августа в Киевской области ночью дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра; днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура 21-26 °C.

26 августа в центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.