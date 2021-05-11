Сьогодні, 11 травня, в Україні прогнозується переважно сонячна погода, у східній, південній та центральних регіонах - місцями дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найспекотніше сьогодні буде у Закарпатській області – +24-26 °C, у решті західних регіонів – до +23 °C.

Тепло та сухо також буде і в Чернігівській, Київській та Сумській областях – до +22 °C.

У східних регіонах температура коливатиметься від +12 °C до +14 °C, у південних – +19-21 °C, на Кримському півострові – +15-17 °C.

Вдень 11 травня у південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с. 11 травня у південних, більшості східних, центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.