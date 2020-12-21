Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура в течение суток 1-6 ° мороза. На остальной территории без осадков; температура ночью и днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла (на крайнем западе днем 1-6 ° тепла).
В Киеве и Киевской области в начале недели осадков не ожидается, температура в столице в течение суток 0-2 ° тепла, в регионе днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
21 декабря в большинстве областей, кроме восточных, туман, видимость 200-500 м.
- 17 грудня по всій Україні прогнозувалася хмарна погода, температура повітря коливатиметься від -1 °C до +4 °C.