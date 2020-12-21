Сегодня, 21 декабря, на большей части территории Украины осадки не прогнозируются, лишь местами на Левобережье небольшой снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура в течение суток 1-6 ° мороза. На остальной территории без осадков; температура ночью и днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла (на крайнем западе днем 1-6 ° тепла).

В Киеве и Киевской области в начале недели осадков не ожидается, температура в столице в течение суток 0-2 ° тепла, в регионе днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

21 декабря в большинстве областей, кроме восточных, туман, видимость 200-500 м.