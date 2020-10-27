Об этом сообщает Укргидрометцентр.
27 октября только в южной части местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в восточных областях +12-17 °C; в южной части днем +15-20 °C.
В последующие два дня, 28-29 октября, погода в Украине не изменится. Синоптики осадков не обещают, ночью и утром местами туман.
Кроме того, в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 26 октября в Украине сухая и малооблачная погода, лишь в Одесской области днем прогнозируется дождь.