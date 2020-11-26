Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью в восточных областях незначительный дождь с мокрым снегом. В западных, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью от 0 °C до + 5 °C, в западных, местами восточных, Винницкой и Одесской областях 1-6 °C, в Карпатах до -8 °C; днем 3-8 °C, на крайнем юге страны и Прикарпатье до 10 °C, в восточных областях до 4 °C.
- 25 ноября в северных, части центральных и восточных областях прогнозируется дождь, местами со снегом.