Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-западный (на юге и востоке страны – юго-западный), 7-12 м/с, днем в центральных и Харьковской областях местами шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 16-21 °C, на крайнем западе страны 13-15 °C; днем в западных и северных областях 24-29 °C, на остальной территории 29-34 °C; в Карпатах ночью 10-14 °C, днем 17-21 °C.
30 июля у восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 29 июля в западных и некоторых центральных областях днем прогнозировались дождь, местами грозы.