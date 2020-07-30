30 июля ночью в северных, западных и Винницкой, днем в большинстве центральных, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный (на юге и востоке страны – юго-западный), 7-12 м/с, днем в центральных и Харьковской областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21 °C, на крайнем западе страны 13-15 °C; днем в западных и северных областях 24-29 °C, на остальной территории 29-34 °C; в Карпатах ночью 10-14 °C, днем 17-21 °C.

30 июля у восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.