8 декабря в Украине без осадков, лишь на Закарпатье, Одесской области и в Крыму местами небольшой снег и дождь, гололед, на дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью -7-12 °C, днем -0-5 °C; в западных областях и южной части ночью -2-7 °C, днем от -2 °C до +3 °C.

На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от +4 °C до -1 °C, днем 1-6 °C.

8 декабря на акватории Азовского моря порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов. 8 декабря в западных, южных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.