Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью -7-12 °C, днем -0-5 °C; в западных областях и южной части ночью -2-7 °C, днем от -2 °C до +3 °C.
На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от +4 °C до -1 °C, днем 1-6 °C.
8 декабря на акватории Азовского моря порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов. 8 декабря в западных, южных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.
- 7 декабря в Украине прогнозировалась солнечная погода, мороз до -4 °C; на Закарпатье тепло – от +9 °C до +11 °C.