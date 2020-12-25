Сегодня в Украине ожидаются дожди и снег

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью от -1 до +1, днем от 0 до +6, в западных областях ночью около +3-5 °С, днем 4-6 °С тепла, на остальной территории ночью -1- -4, днем от + 4°С до + 6°С.
В восточной и северо-восточной части страны 25 декабря возможны снегопад и налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах – гололедица.
Кроме того, в восточных и юго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
- В четверг, 10 декабря, в Киеве из-за неблагоприятных погодных условий наблюдались масштабные пробки.
- В Киеве из-за сложных погодных условий, в частности, гололеда, общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.