Сегодня в Украине ожидаются дожди и снег

Сегодня, 25 декабря, на всей территории Украины ожидаются дожди и снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью от -1 до +1, днем от 0 до +6, в западных областях ночью около +3-5 °С, днем 4-6 °С тепла, на остальной территории ночью -1- -4, днем от + 4°С до + 6°С.

В восточной и северо-восточной части страны 25 декабря возможны снегопад и налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах – гололедица.

Кроме того, в восточных и юго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).