Covid-19 Украина

обновлено 25.12.2020 в 07:01

Всего:

1001132 (+0)

Болеют:

352302 (+0)

Выздоровели:

631435 (+0)

Умерло:

17395 (+0)

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24 декабря

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Сегодня в Украине ожидаются дожди и снег

Сегодня, 25 декабря, на всей территории Украины ожидаются дожди и снег.

Пятница, 25 декабря 2020, 08:03

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью от -1 до +1, днем от 0 до +6, в западных областях ночью около +3-5 °С, днем 4-6 °С тепла, на остальной территории ночью -1- -4, днем от + 4°С до + 6°С.

В восточной и северо-восточной части страны 25 декабря возможны снегопад и налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах – гололедица.

Кроме того, в восточных и юго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Теги: погода, прогноз погоды

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