Сьогодні, 7 травня, в Україні очікуються дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, сьогодні в Україну надійде холодний атмосферний фронт циклону GREGOR, центр якого буде розташований над Польщею та Білоруссю. Як наслідок – в нашій країні пройдуть короткочасні дощі і слідом за фронтом, з заходу, потроху буде надходити більш прохолодне повітря. Тому на вихідних в Україні знову трохи похолоднішає.

7 травня вночі на Харківщині та Луганщині, вдень в Україні, крім південно-східної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься 3-8° тепла (в Карпатах близько 0°), вдень 14-19°, на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°.