Сьогодні, 28 травня, в Україні буде тепло, проте очікуються дощі з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, сьогодні атмосфера над Україною продовжить бути нестійкою, у більшості регіонів атмосферний тиск почне знижуватися, а розташування фронтальних систем буде подібне до попередніх днів – із північного сходу на південний захід.

У зв’язку з цим у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях очікуються помірні, місцями значні дощі. На решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східний, в західних та північних областях – північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі очікується на рівні 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у північних областях 21-26°. На високогір’ї Карпат вночі та вдень 5-10°.