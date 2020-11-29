Сегодня, 29 ноября, на большей части территории Украины ожидается дождь и мокрый снег, температура днем будет колебаться от 0 °C до + 5 °C, на юге до + 9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Идти снег сегодня в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Черниговской областях – мокрый снег. В некоторых центральных и восточных регионах – дождь. В Днепропетровской и южных областях без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области 29 ноября ожидается дождь и мокрый снег, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в столице днем + 1-3 °C, по области днем до +5 °C.