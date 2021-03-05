В пятницу, 5 марта, в Украине ожидается похолодание и дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрметцентр.

Так, ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме юга, ожидается дождь и мокрый снег. В Карпатах местами прогнозируются обильные осадки.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0-5° тепла, в южной части днем 6-11°, в Одесской области 14-16° тепла.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В Киеве также ожидается дождь и местами возможен мокрый снег. Температура воздуха опустится до 2-4° тепла.