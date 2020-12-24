24 декабря во некоторых областях Украины значительно повысится температура воздуха - до +9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, центральных, северных и некоторых южных областях прогнозируются дожди, местами со снегом.

Температура:

на западе – от + 5 °C до + 9 °C;

на севере – от -1 °C до + 4 °C;

в центре – 0-4 °C;

на востоке – от -1 °C до -3 °C;

на юге – 2 – 7 °C;

В Крыму – до +9 °C.

В северо-восточных областях гололед, в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Киевской области туман, видимость 200-500 м.