Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных, центральных, северных и некоторых южных областях прогнозируются дожди, местами со снегом.
Температура:
- на западе – от + 5 °C до + 9 °C;
- на севере – от -1 °C до + 4 °C;
- в центре – 0-4 °C;
- на востоке – от -1 °C до -3 °C;
- на юге – 2 – 7 °C;
- В Крыму – до +9 °C.
В северо-восточных областях гололед, в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Киевской области туман, видимость 200-500 м.
- 23 декабря сообщалось, что в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, в последующие двое суток по всей стране ожидается мокрый снег и дождь, местами, кроме юга, на дорогах гололедица.