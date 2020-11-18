Сегодня, 18 ноября, в Украине облачно, в северных и центральных областях ночью и утром местами небольшой мокрый снег, в западных областях местами туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью до -5 °C. В северо-восточных областях ночью -6-9 °C, днем -3-5 °C, в западных областях, на юге Крыма и Одесской области днем до +12 °C.

В Киеве 18 ноября ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -1-3 °C, днем 0-2 °тепла.

Утром 18 ноября во Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица.