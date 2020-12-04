Сегодня, 4 декабря, в Украине прогнозируется теплая, сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадков в пятницу не ожидается.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами возможна гололедица.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха на западе страны составит +4 – +6 градусов.

В то же время, на Востоке температура будет колебаться в пределах 0 – 2 градуса.

На севере страны воздух прогреется до +1 – +3 градуса.

На юге будет еще теплее: синоптики прогнозируют +10 – +12 градусов.