Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадков в пятницу не ожидается.
На дорогах западных, северных и центральных областей местами возможна гололедица.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха на западе страны составит +4 – +6 градусов.
В то же время, на Востоке температура будет колебаться в пределах 0 – 2 градуса.
На севере страны воздух прогреется до +1 – +3 градуса.
На юге будет еще теплее: синоптики прогнозируют +10 – +12 градусов.
- 3 декабря в Украине незначительный снег ожидался лишь в северо-восточных областях, на дорогах гололедица.