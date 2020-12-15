Сегодня, 15 декабря, в восточной части Украины прогнозируется дождь и мокрый снег, на остальной территории облачно, но без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных областях на дорогах гололедица, в западных областях ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем на крайнем юге и западе 1-6 ° тепла.

В Киеве и области 15 декабря без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток около нуля градусов, на Киевщине ночью и днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.