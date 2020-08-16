Сегодня, 16 августа, в Украине преимущественно солнечная погода, температура будет колебаться от +22 °C до +28 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождливо сегодня целый день только в Закарпатской области. Там дневная температура воздуха составит от +25 °C до +27 °C. На остальной территории страны – без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +22 °C на востоке до 27 °C на остальной территории Украины.

В южных областях – до +27 °C.

16 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.