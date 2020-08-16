Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дождливо сегодня целый день только в Закарпатской области. Там дневная температура воздуха составит от +25 °C до +27 °C. На остальной территории страны – без осадков.
Температура воздуха будет колебаться от +22 °C на востоке до 27 °C на остальной территории Украины.
В южных областях – до +27 °C.
16 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- В выходные, 15-16 августа, на территории Украины прогнозируется нежаркая погода, а в западных областях ожидаются дожди с грозами.