Covid-19 Украина

обновлено 19.02.2021 в 07:02

Всего:

1287141 (+0)

Болеют:

128169 (+0)

Выздоровели:

1134120 (+0)

Умерло:

24852 (+0)

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Сегодня в Украине – солнечно и морозно

Сегодня, 19 февраля, в Украине ожидается солнечная и морозная погода.

Пятница, 19 февраля 2021, 07:28

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки ожидаются только ночью в Крыму и Приазовье.

На юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в северной части ночью 7-23° мороза, днем 1-8° мороза; в южной части ночью 10-23° мороза, днем 1-9° мороза; на остальной территории ночью 18-24° мороза, днем 10-12° мороза.

В Киеве и Киевской области 19 февраля без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с. Температура ночью в столице 20-22° мороза, днем 10-12° мороза.

  • Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за невиданных в последнее время снегопадов возникали пробки на дорогах города, а школьников отправили на незапланированные “выходные”.
Теги: мороз, опади, погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр

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