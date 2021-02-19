Сегодня в Украине – солнечно и морозно

Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадки ожидаются только ночью в Крыму и Приазовье.
На юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с.
Температура в северной части ночью 7-23° мороза, днем 1-8° мороза; в южной части ночью 10-23° мороза, днем 1-9° мороза; на остальной территории ночью 18-24° мороза, днем 10-12° мороза.
В Киеве и Киевской области 19 февраля без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с. Температура ночью в столице 20-22° мороза, днем 10-12° мороза.
- Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за невиданных в последнее время снегопадов возникали пробки на дорогах города, а школьников отправили на незапланированные “выходные”.