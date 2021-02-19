Сегодня в Украине – солнечно и морозно

Сегодня, 19 февраля, в Украине ожидается солнечная и морозная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки ожидаются только ночью в Крыму и Приазовье.

На юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в северной части ночью 7-23° мороза, днем 1-8° мороза; в южной части ночью 10-23° мороза, днем 1-9° мороза; на остальной территории ночью 18-24° мороза, днем 10-12° мороза.

В Киеве и Киевской области 19 февраля без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с. Температура ночью в столице 20-22° мороза, днем 10-12° мороза.