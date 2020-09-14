Сегодня, 14 вечерсня, в Украине прогнозируется сухая и малооблачная погода, температура от +23 °C до +30 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 °C, на побережье морей 15-17 °C, на востоке страны 6-11 °C; днем 22-27 °C, в южной части и на Закарпатье 25-30 ° C на северо-востоке и в Карпатах около 20 °C.

14 сентября во южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.