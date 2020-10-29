Сегодня, 29 октября, в Украине будет преобладать сухая погода, утром туман, днем воздух прогреется до + 19 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Утром в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях туман, видимость 200-500 м.

Температура ночью 3-8 °C, днем 10-15 °C, в южной части ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C.

В Киеве и Киевской области завтра осадков не ожидается.

Кроме того, в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.