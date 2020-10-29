Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Утром в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях туман, видимость 200-500 м.
Температура ночью 3-8 °C, днем 10-15 °C, в южной части ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C.
В Киеве и Киевской области завтра осадков не ожидается.
Кроме того, в большинстве районов восточных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 28 октября в Украине без осадков, температура ночью 4-9 °C, днем 12-17 °C, на юге – до +20 °C.