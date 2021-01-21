Сегодня, 21 января, снег ожидается северных областях и Карпатах. Кроме того, в Украине значительно потеплеет до +7-8 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снiголавинна опасность III степени.

Температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью еще составит -15-20 °C, на крайнем востоке до -26 °C, днем -3-8 °C мороза; на юге Одесской области и в Крыму ночью от 0 °C до -5 °C, днем 2-7 °C. В западных областях сегодня температура от +2 °C до +8 °C.