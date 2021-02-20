Сегодня, 20 февраля, в Украину придет потепление, местами температура поднимется до плюсовой.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадков не прогнозируется, зато по всей Украине будет солнечно.

Температура воздуха ночью 12-19° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на западе страны ночью 3-10° мороза, днем 0-5° тепла.

Ветер южно-западный 5-10 м/с.

В Киеве 20 февраля также без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 0-2° мороза. В дальнейшем потепление усилится.