Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Осадков не прогнозируется, зато по всей Украине будет солнечно.
Температура воздуха ночью 12-19° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на западе страны ночью 3-10° мороза, днем 0-5° тепла.
Ветер южно-западный 5-10 м/с.
В Киеве 20 февраля также без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 0-2° мороза. В дальнейшем потепление усилится.
- Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за невиданных в последнее время снегопадов возникали пробки на дорогах города, а школьников отправили на незапланированные “выходные”.