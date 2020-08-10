Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха ночью ожидается 13-18 °С, днем 23-28 °С, в южной части страны ночью – 17-22 °С, днем 29-32 °С.
Ветер прогнозируется преимущественно северный, 5-10 м/с.
В Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, возможно с грозой.
Температура воздуха в столице ночью составит 16-18 °С, днем 25-27 °С.
- В августе средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 19-24 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.