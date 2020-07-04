В выходные, 4-5 июля, в западных, северных, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы. На остальной территории Украины – жара.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр.

В субботу, 4 июля, кроме гроз, в западных, северных, Винницкой областях и в Одесской области прогнозируются град и шквалы 15-20 м/с.

На западе днем воздух прогреется до +28 градусов, а в восточных областях до +38 градусов.

В центральном районе будет преимущественно сухо. Дневная температура воздуха составит 30-37 градусов выше нуля.

На севере страны будет прохладнее, днем – 26-31 градус тепла. На юге ожидается жара: температура воздуха днем местами поднимется до +38 градусов.

В воскресенье, 5 июля, в большинстве западных и центральных областях также ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха на западе днем ожидается +28 градусов. На востоке – температура воздуха 34-38 градусов выше нуля.

В центральных областях ожидаются дожди с грозами, сухо будет только в Днепропетровской области. Днем столбики термометров покажут 30-37 градусов тепла.

На севере температура воздуха до +31 градуса. В южных областях воздух прогреется до +38 градусов.