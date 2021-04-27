Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
“Оскільки цьогорічна весна дуже оригінальна, то й велика неділя обіцяє вийти за межі стереотипів“, – зазначила вона.
За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході, Півночі та в Центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, грози і температура повітря до +17+23 градусів.
А на Сході та Півдні прогнозується тепла погода.
У Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18 градусів.
- Сьогодні, 27 квітня, в Україні дощитиме у південних та східних областях. На решті території опади не прогнозуються.