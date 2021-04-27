На Великдень, 2 травня, в Україні очікується тепла погода, але можливі опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Оскільки цьогорічна весна дуже оригінальна, то й велика неділя обіцяє вийти за межі стереотипів“, – зазначила вона.

За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході, Півночі та в Центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, грози і температура повітря до +17+23 градусів.

А на Сході та Півдні прогнозується тепла погода.

У Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18 градусів.