Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей Украине переменная облачность. Ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9 °C, днем 14-19 °C, в западных областях местами 10-13 °C; в южной части ночью 8-13 °C, днем 18-23 °C.
Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Сумской области и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- Днем 13 октября в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатском регионе сильный дождь.