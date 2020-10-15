Сегодня, 15 октября, в Украине преимущественно без осадков, лишь в нескольких западных областях ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине переменная облачность. Ночью в восточных областях и на Закарпатье, днем на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9 °C, днем 14-19 °C, в западных областях местами 10-13 °C; в южной части ночью 8-13 °C, днем 18-23 °C.

Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Сумской области и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.