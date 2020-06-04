В ближайшие часы в Киеве резко ухудшится погода: прогнозируется штормовой ветер и гроза.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“В ближайший час и до конца суток 4 июня в столице ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, что сегодня, 4 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, температура – до +22°C.