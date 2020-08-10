Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации.
Ожидаются порывы ветра 18-24 м / c, возможен град.
В связи с этим Гидрослужба КК “Киевавтодор” работает в усиленном режиме.
“Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды”, – отметили в “Киевавтодоре”.
В Коммунальной корпорации призвали водителей быть осторожными на дорогах.
- На Мариуполь обрушился сильный ливень: часть улиц залило водой, были обесточены некоторые районы города, повалены деревья.