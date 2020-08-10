Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют грозу, ливни и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации.

Ожидаются порывы ветра 18-24 м / c, возможен град.

В связи с этим Гидрослужба КК “Киевавтодор” работает в усиленном режиме.

“Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды”, – отметили в “Киевавтодоре”.

В Коммунальной корпорации призвали водителей быть осторожными на дорогах.