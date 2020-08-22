Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 22 августа, на большей части Украины ожидается переменная облачность без осадков. Дожди же пройдут в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Температура воздуха днем будет колебаться от +24…+30.
В Киеве без осадков. Днем +24…+26. Ночью +16…+18.
В воскресенье, 23 августа, дожди с грозами прогнозируют на территории западных областей. Температура воздуха днем ожидается +24…+31.
В Киеве температура воздуха поднимется до +26…+28 градусов, а ночью до +12…+14.
В понедельник, 24 августа, дожди также ожидаются на территории западных областей. Температура воздуха днем составит +22…+31.
В Киеве в День Независимости ожидается до +24…+26 градусов, а ночью до +15…+17 градусов.
- В августе средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 19-24 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.