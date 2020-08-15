Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 15 августа, в большинстве областей Украины без осадков и солнечно. А во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях прогнозируются дожди.
Температура воздуха днем составит от +20 до +29 градусов, а ночью от +9 до +14.
В Киеве будет облачно, температура воздуха днем повысится до +21-+23, а ночью – +11-+13 градусов.
В воскресенье, 16 августа, на территории западных областей синоптики также прогнозируют дожди с грозами.
Температура воздуха ожидается днем от +20 до +26, ночью – +9 -+14 градусов.
В Киеве температура воздуха поднимется до +25-+27, а ночью – до +11-+13.
- В августе средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 19-24 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.