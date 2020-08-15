В выходные, 15-16 августа, на территории Украины прогнозируется нежаркая погода, а в западных областях ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 15 августа, в большинстве областей Украины без осадков и солнечно. А во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях прогнозируются дожди.

Температура воздуха днем составит от +20 до +29 градусов, а ночью от +9 до +14.

В Киеве будет облачно, температура воздуха днем повысится до +21-+23, а ночью – +11-+13 градусов.

В воскресенье, 16 августа, на территории западных областей синоптики также прогнозируют дожди с грозами.

Температура воздуха ожидается днем от +20 до +26, ночью – +9 -+14 градусов.

В Киеве температура воздуха поднимется до +25-+27, а ночью – до +11-+13.