В выходные в некоторых областях Украины пройдут дожди

Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 10 октября, на большей части территории Украины ожидается сухая погода. Дожди вероятны лишь в Одесской области.
На западе, севере и на востоке температура воздуха днем 15-19 градусов. В центе и на юге будет теплее – до +22 градусов.
В воскресенье, 11 октября, дожди прогнозируются в западных областях Украины и на юге страны.
Температура воздуха днем на западе, севере и на востоке ожидается на уровне 14-20 градусов. На юге воздух прогреется до 22 градусов тепла.
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