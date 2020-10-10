Covid-19 Украина

обновлено 10.10.2020 в 07:02

Всего:

250538(+0)

Болеют:

135109(+0)

Выздоровели:

110650(+0)

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В выходные в некоторых областях Украины пройдут дожди

В выходные, 10-11 октября, в Украине будет тепло, но в некоторых областях пройдут дожди.

Суббота, 10 октября 2020, 07:56

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 10 октября, на большей части территории Украины ожидается сухая погода. Дожди вероятны лишь в Одесской области.

На западе, севере и на востоке температура воздуха днем 15-19 градусов. В центе и на юге будет теплее – до +22 градусов.

В воскресенье, 11 октября, дожди прогнозируются в западных областях Украины и на юге страны.

Температура воздуха днем на западе, севере и на востоке ожидается на уровне 14-20 градусов. На юге воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Теги: вихідні, погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр

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