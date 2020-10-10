В выходные в некоторых областях Украины пройдут дожди

В выходные, 10-11 октября, в Украине будет тепло, но в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 10 октября, на большей части территории Украины ожидается сухая погода. Дожди вероятны лишь в Одесской области.

На западе, севере и на востоке температура воздуха днем 15-19 градусов. В центе и на юге будет теплее – до +22 градусов.

В воскресенье, 11 октября, дожди прогнозируются в западных областях Украины и на юге страны.

Температура воздуха днем на западе, севере и на востоке ожидается на уровне 14-20 градусов. На юге воздух прогреется до 22 градусов тепла.