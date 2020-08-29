В выходные, 29-30 августа, в Украине ожидается сухая и теплая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 29 августа, в западных областях днем температура воздуха повысится до 27-29 градусов тепла, а ночью до 13-15 градусов.

На севере страны днем ожидается 24-26 градусов тепла, ночью – 12-14. В восточных областях и в центре страны днем прогнозируется 26-28 градусов тепла, ночью – 14-16. На юге днем ожидают 29-31 градус тепла, а ночью – 16-18.

В Киеве температура воздуха днем повысится до 26-28 градусов тепла, ночью – до 12-14.

В воскресенье, 30 августа, в западных и центральных областях температура воздуха днем ожидается 30-32 градусов тепла, а ночью – 16-18.

В северных и восточных областях днем прогнозируют 27-29 градусов тепла, ночью – 13-15 градусов. На юге страны днем ожидается 31-33 градуса тепла, ночью – 16-18.

В Киеве будет солнечно, температура воздуха в этот день прогнозируется на уровне 30-32 градусов тепла, ночью – 17-19.