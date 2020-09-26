Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, в субботу, ожидается сильный штормовой юго-восточный ветер.
Дожди пройдут в западных областях Украины, локально – в Одесской области, ночью местами еще и Винницкой области.
На остальной территории Украины субботу будет сухой.
Температура воздуха 26-го сентября еще побудет высокой, +23 +27 градусов, в западных областях снизится из-за дождей до +19 +23 градусов.
В воскресенье осадки в течение суток пройдут через всю территорию Украины – сначала ночью дождь на Западе, затем в течение дня дожди потянутся дальше через центральную часть, захватят Север, местами Юг, а уж на вечер-поздний вечер воскресенья или уже в ночь на понедельник придут дожди в восточные области.
Удержится 27 сентября в Украине сильный юго-восточный ветер.
Температура воздуха в воскресенье составит:
- на Западе + 14 + 19 градусов,
- на севере Украины и в Винницкой области максимально не выше 18 + 23 градусов, то есть, похолодает,
- в большинстве центральных областей + 22 + 26 градусов,
- на Востоке Украины + 23 + 26 градусов,
- на юге воскресный воздух прогреется до + 23 + 26 градусов.
В Киеве в субботу будет сильный, до штормовых порывов, ветер юго-восточного направления. Без дождя. Днем +25 градусов.
В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и понижение температуры воздуха до +19 +20 градусов.
- Ранее сообщалось, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди, грозы, ветер, град.