В выходные, 26 и 27 сентября, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в субботу, ожидается сильный штормовой юго-восточный ветер.

Дожди пройдут в западных областях Украины, локально – в Одесской области, ночью местами еще и Винницкой области.

На остальной территории Украины субботу будет сухой.

Температура воздуха 26-го сентября еще побудет высокой, +23 +27 градусов, в западных областях снизится из-за дождей до +19 +23 градусов.

В воскресенье осадки в течение суток пройдут через всю территорию Украины – сначала ночью дождь на Западе, затем в течение дня дожди потянутся дальше через центральную часть, захватят Север, местами Юг, а уж на вечер-поздний вечер воскресенья или уже в ночь на понедельник придут дожди в восточные области.

Удержится 27 сентября в Украине сильный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в воскресенье составит:

на Западе + 14 + 19 градусов,

на севере Украины и в Винницкой области максимально не выше 18 + 23 градусов, то есть, похолодает,

в большинстве центральных областей + 22 + 26 градусов,

на Востоке Украины + 23 + 26 градусов,

на юге воскресный воздух прогреется до + 23 + 26 градусов.

В Киеве в субботу будет сильный, до штормовых порывов, ветер юго-восточного направления. Без дождя. Днем +25 градусов.

В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и понижение температуры воздуха до +19 +20 градусов.