В выходные, 5-6 сентября, часть Украины накроют дожди, при этом температура воздуха местами повысится до +30 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 5 сентября, дожди накроют восточные области Украины и центр страны. Температура воздуха в западных областях повысится до 23-26 градусов тепла, а ночью будет 11-13 градусов выше нуля.

В восточных областях днем ожидают 24-28 градусов тепла, а ночью – +13-17.

В Киеве температура воздуха днем повысится до 23-25 градусов тепла, а ночью – до +13-15.

В воскресенье, 6 сентября, дожди ожидаются в западных областях. Днем температура составит +23-25. В восточных регионах днем прогнозируют 28-30 градусов тепла, а ночью – 16-18 градусов тепла.

В Киеве температура воздуха ожидается на уровне 24-26 градусов тепла, а ночью до +14-16.