В выходные в Украине ожидаются дожди с грозами и жара до +33.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 27 июня, дожди с грозами ожидаются в западных областях, а также в Сумской и Полтавской областях.

Температура воздуха в западных регионах прогнозируется от +26 до +29 градусов, на остальной территории – от +29 до +31 градуса. Ночью температура воздуха составит +14 – +20 градусов.

В воскресенье, 28 июня, грозовые дожди прогнозируются в западных, центральных и северных областях. При этом, в восточных и южных областях будет малооблачно.

На западе температура воздуха днем ожидается от +24 до +29, а в центральных и северных областях – до +30. В южных и восточных областях воздух нагреется до +33 градусов.