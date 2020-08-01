Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В субботу, 1 августа, дожди пройдут в северных и западных областях страны. Сухо будет в Черновицкой, Закарпатской областях, а также в центральных, восточных, южных областях и Крыму.
Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +29 градусов. Однако ночью на всей территории Украины ожидается похолодание: температура составит от +11 до +18.
В воскресенье, 2 августа, дожди, наоборот, накроют восточные области, Херсонскую область и Крым. На остальной территории Украины ожидается малооблачная и сухая погода.
Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +26. Ночью ожидается от +11 до + 17 градусов.
- Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт, жара ослабеет до +25 +28 градусов.