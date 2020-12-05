Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в субботу ощутимо потеплеет в западных областях Украины, днем до + 5 + 12 градусов. Но уже 6-го декабря, в воскресенье, снова начнет холодать, кроме Закарпатья.
На севере Украины дневная температура воздуха на выходных будет колебаться около нуля, а ночью начнет постепенно холодать и в ночь на воскресенье предвидится на Житомирщине и Киевщине от -4-7 градусов, на Черниговщине и Сумщине до -6-12 градусов.
В центральных областях на выходных днем будет около нуля, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до -3-8 градусов, только в Винницкой области будет -1-3 градуса.
На Востоке Украины в течение дня ожидается -2-7 градусов, а ночью в воскресенье до -7-14 градусов.
Южная часть в субботу покажет дневные + 4 + 8 градусов, а уже в воскресенье и там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха до небольших ночных морозов.
В Киеве на протяжении 5-6 декабря осадков не ожидается.
В субботу будет облачно, а в воскресенье – солнечно.
Температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью 0-2 градуса мороза, днем около нуля, в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз к 3-6 градусов.
- 3 декабря в Украине незначительный снег ожидался лишь в северо-восточных областях, на дорогах гололедица.