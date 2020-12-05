В выходные, 5 и 6 декабря, в Украине прогнозируется сухая и теплая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в субботу ощутимо потеплеет в западных областях Украины, днем до + 5 + 12 градусов. Но уже 6-го декабря, в воскресенье, снова начнет холодать, кроме Закарпатья.

На севере Украины дневная температура воздуха на выходных будет колебаться около нуля, а ночью начнет постепенно холодать и в ночь на воскресенье предвидится на Житомирщине и Киевщине от -4-7 градусов, на Черниговщине и Сумщине до -6-12 градусов.

В центральных областях на выходных днем будет около нуля, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до -3-8 градусов, только в Винницкой области будет -1-3 градуса.

На Востоке Украины в течение дня ожидается -2-7 градусов, а ночью в воскресенье до -7-14 градусов.

Южная часть в субботу покажет дневные + 4 + 8 градусов, а уже в воскресенье и там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха до небольших ночных морозов.

В Киеве на протяжении 5-6 декабря осадков не ожидается.

В субботу будет облачно, а в воскресенье – солнечно.

Температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью 0-2 градуса мороза, днем около нуля, в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз к 3-6 градусов.