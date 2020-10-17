В выходные, 17 и 18 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу сильные дожди прогнозируют на всей территории страны, кроме Луганской и Донецкой областей.

На западе днем прогнозируется 8-12 градусов тепла, а ночью 4-8 выше ноля. На севере температура будет на уровне 11-14 градусов тепла, а ночью до +6-+9.

На востоке и в центре страны температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла, а ночью +9-+12. В южных регионах днем будет 18-22 градуса тепла, ночью -+11-+16.

В воскресенье в Украине ожидается снижение температуры воздуха.

На севере и западе страны днем ожидается +5-+9, ночью – +4-+7. На востоке и юге днем прогнозируется 15-20 выше ноля, ночью – от +9 до +13. В центральных областях днем температура воздуха составит +9-+13, ночью – +6-+8.