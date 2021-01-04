Циклон Ahmet во вторник, 5 января, подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы и принесет осадки.

Об этом на своей странице Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

“Циклон по имени Ahmet во вторник подойдет в Украину с юго-западной стороны Европы. Поэтому завтра осадки предполагаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На остальной территории Украины существенные осадки – вряд ли. Будет идти преимущественно дождь, при приближении температуры к низшим значениям возможен местами мокрый снег”, – написала Диденко.

“Учитывая, что пока температура воздуха особо снижаться не хочет, у дождя будет намного больше шансов, чем у снега”, – сообщила она.

По словам синоптика, завтра в большинстве областей максимальная температура составит 1-5 градусов выше нуля. На востоке страны будет менее тепло – от 0 до +3 градусов. Теплее всего будет в западных и южных областях – + 4 + 9 градусов.

“Про туманы никому уже не интересно, потому что они явно преувеличивают с своим присутствием, но все же напоминаю, – местами туманы с ухудшением видимости. Уважаемые водители, внимательно!” – отметила она.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода. Кроме того, вечером возможен небольшой дождь или мокрый снег. Температура воздуха в столице 5 января будет колебаться в течение дня в пределах + 1 + 3 градусов.

“На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украине прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра. Небольшой мороз, но больше в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели, ближе к Маланки-Василия”, – сообщила синоптик.