Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, на западе страны днем синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха поднимется до +28…30 градусов. В северных и восточных регионах дневная температура составит 26-28 градусов тепла, ночью столбик покажет +16…18.
В центральных и южных регионах, кроме Херсонской области, без осадков, днем от 29 до 30 градусов тепла, ночью +19…22.
В Киеве в понедельник прогнозируется сухая погода, дневная температура – до +29 градусов.
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