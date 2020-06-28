В понедельник, 29 июня, во всех областях Украины, кроме центральных и южных, ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на западе страны днем синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха поднимется до +28…30 градусов. В северных и восточных регионах дневная температура составит 26-28 градусов тепла, ночью столбик покажет +16…18.

В центральных и южных регионах, кроме Херсонской области, без осадков, днем от 29 до 30 градусов тепла, ночью +19…22.

В Киеве в понедельник прогнозируется сухая погода, дневная температура – до +29 градусов.