Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Завтра с утра и до вечера в столице ожидается гроза. Прогнозируют желтый (первый) уровень опасности.
В КГГА напомнили, что во время грозы нельзя находиться под высокими деревьями, на полянах или скалах, а также ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
- В Могилеве-Подольском, что в Винницкой области, 24 июня зафиксировали первые подтопления усадеб на улицах вдоль Днестра в результате контролируемого сброса воды из водохранилища Днестровской ГЭС.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что в западных областях Украины была подтоплена больница, где лечат больных COVID-19. Эвакуацию пациентов не проводили.
- По состоянию на 25 июня на западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов и разрушено 117 км автодорог.