В последний день 2020 году в западных регионах дожди, на остальной территории существенных осадков не предвидится. Днем в большинстве регионов будет до +9 °C, в южной части до +13 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью будет от + 2 °C до -3 °C, днем до +5 °C; на остальной территории днем 4-9 °C, в южной части (кроме Запорожье) 9-14 °C; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2 °C.

В Киеве и Киевской области 31 декабря существенных осадков не прогнозируется, ночью туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью 4-6 °C, днем 6-8 °C, по области ночью термометры покажут 2-7 °C, днем будет + 4-9 °C.