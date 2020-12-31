Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью в Украине туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью будет от + 2 °C до -3 °C, днем до +5 °C; на остальной территории днем 4-9 °C, в южной части (кроме Запорожье) 9-14 °C; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2 °C.
В Киеве и Киевской области 31 декабря существенных осадков не прогнозируется, ночью туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью 4-6 °C, днем 6-8 °C, по области ночью термометры покажут 2-7 °C, днем будет + 4-9 °C.
- 30 декабря в Украине прогнозировалась преимущественно малооблачная, солнечная погода; температура воздуха будет колебаться от +4 °C до + 9 °C, на юге страны – до +12 °C.