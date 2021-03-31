Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В центральных, северных и восточных частях страны ночью температура будет колебаться в пределах от -1 °C до +2 °C. Днем воздух прогреется от +10 °C до +13 °C. Ветер юго-восточный. Его скорость не превысит 8 м/с.
На западе температура воздуха днем от +12 °C до +17 °C.
В Киеве 31 марта переменная облачность. днем ожидается от +14 °C до +16 °C.
- 30 марта лишь в отдельных регионах прогнозируются осадки, на остальной территории страны – малооблачная погода; температура будет колебаться от +6 °C до +12 °C.