Сегодня, 31 марта, по всей территории Украины ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков, температура воздуха - от +10 °C до +17 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных, северных и восточных частях страны ночью температура будет колебаться в пределах от -1 °C до +2 °C. Днем воздух прогреется от +10 °C до +13 °C. Ветер юго-восточный. Его скорость не превысит 8 м/с.

На западе температура воздуха днем от +12 °C до +17 °C.

В Киеве 31 марта переменная облачность. днем ожидается от +14 °C до +16 °C.