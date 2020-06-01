В первый день лета в Карпатах на горе Черногора выпал снег.

Об этом сообщается на странице Черногорского горно-поисково-спасательного поста в Faceb00k.

“По состоянию на 07:45 01.06.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена 50 м. Ветер северно-западный 6 м/с. Температура воздуха 0°С”, – сказано в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 07:30 в последний день весны на горе Поп Иван Черногорский было облачно, ограниченная видимость до 20 м.