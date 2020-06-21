Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что ухудшение погодных условий в Украине прогнозируется уже сегодня, 21 июня.
При этом непогода продолжится и в понедельник, 22 июня.
По информации синоптиков, в большинстве областей Украины, помимо восточных регионов, в ближайшее время пройдут грозы. При этом возможны порывы ветра скоростью до 20 метров за секунду и град. На Прикарпатье и Закарпатье прогнозируются ливни.
Также ухудшится погода и в Киевской области, где возможны грозы, град и шквальный ветер.
По состоянию на данный момент синоптики уже объявили штормовое предупреждение.
- 18 июня сообщалось, что в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях.