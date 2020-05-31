Об этом сообщает Укргидрометцентр.
31 мая в западных областях будут идти сильные дожди, в Карпатах ночью – очень сильные дожди.
Кроме того, в течение 31 мая – 1 июня из-за дождей на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м, местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодьев. Возможно формирование селевого потока.
Температура днем будет колебаться от +14 °C до +23 °C.
- В субботу, 30 мая, в Киеве затопило некоторые улицы и дороги города из-за сильного проливного дождя.