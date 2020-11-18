Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
До конца суток 17 ноября, а также ночью и утром 18 ноября в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается гололед и гололедица на дорогах. Поэтому объявлен первый желтый уровень опасности.
Сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
- 17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -3,4ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода.