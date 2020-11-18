В Украине предупредили о гололедице в нескольких областях на севере и в центре, а также в Одесской области.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

До конца суток 17 ноября, а также ночью и утром 18 ноября в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается гололед и гололедица на дорогах. Поэтому объявлен первый желтый уровень опасности.

Сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.