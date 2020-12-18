Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер слабый.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться на уровне от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на крайнем западе страны, Одесской области и в Крыму 1-6° тепла).
Отметим, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Ночью и утром 18 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
- В четверг, 10 декабря, в Киеве из-за неблагоприятных погодных условий наблюдались масштабные пробки.
- В Киеве из-за сложных погодных условий, в частности, гололеда, общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.