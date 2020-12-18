В пятницу, 18 декабря, в Украине осадков не ожидается. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер слабый.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться на уровне от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на крайнем западе страны, Одесской области и в Крыму 1-6° тепла).

Отметим, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Ночью и утром 18 декабря в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.